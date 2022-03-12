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Російський винищувач знищено в Харківській області

Автор: Марія Кучерявець

В Ізюмському районі Харківської області ЗСУ ліквідувала російський винищувач. Літак ворога знищено із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Сьогодні близько 12:00 в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на території Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю.

Також вчора українські військові знищили винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ХарківВійна Росії проти України