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Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. Послу РФ вручили ноту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский истребитель Су-27 вторгся в воздушное пространство Эстонии 30 января. Временному поверенному в делах РФ вручили ноту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.

По данным издания, российский боевой самолет нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндло. Истребитель находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. При этом у него был выключен транспондер и пилот не выходил на связь с представителями службы воздушного движения Эстонии.

В Министерстве иностранных дел страны назвали этот инцидент очень досадным и серьезным, особенно с учетом неоднократных нарушений воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в МИД вызван временный поверенный в делах в РФ для выражения протеста и вручения ноты.

Напомним, в прошлом году авиацию НАТО поднимали для перехвата российских самолетов почти 300 раз.

Отметим, Россия выдвинула НАТО и США "предложения" по обеспечению безопасности в Европе.

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