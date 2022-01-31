RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії. Послу РФ вручили ноту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський винищувач Су-27 вторгся в повітряний простір Естонії 30 січня. Тимчасовому повіреному в справах РФ вручили ноту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.

За даними видання, російський бойовий літак порушив повітряний кордон країни в районі острова Вайндло. Винищувач знаходився в естонському повітряному просторі близько хвилини. При цьому у нього був вимкнений транспондер і пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.

У Міністерстві закордонних справ країни назвали цей інцидент дуже прикрим і серйозним, особливо з урахуванням неодноразових порушень повітряного простору російськими літаками. У зв'язку з цим в МЗС викликаний Тимчасовий повірений у справах в РФ для вираження протесту і вручення ноти.

Нагадаємо, минулого року авіацію НАТО піднімали для перехоплення російських літаків майже 300 разів.

Відзначити, Росія висунула НАТО і США "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстонія