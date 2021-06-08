Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".
Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".
Как утверждают в РФС, форма украинской сборной якобы нарушает регламент УЕФА, поскольку надписи "Слава Украине" и "Героям Слава" в Москве считают политическими. Российская организация отправила в УЕФА соответствующее письмо.
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - заявили в организации.
РФС подчеркнула, что УЕФА якобы создал прецедент, когда согласовал использование формы сборной Украины.
"На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - добавили в Москве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форма национальной сборной по футболу "умеет шокировать" и содержит символы, которые "объединяют украинцев".
Как писало РБК-Украина, обновленная форма сборной Украины для Евро-2020 была презентована на днях и сразу же вызвала критику со стороны России.
В украинском МИД поддержали дизайн новой формы сборной Украины по футболу. В министерстве заявили, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.