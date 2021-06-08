Російський футбольний союз звернувся в УЄФА через форму збірної України

Як стверджують у РФС, форма української збірної нібито порушує регламент УЄФА, оскільки написи "Слава Україні" та "Героям Слава" в Москві вважають політичними. Російська організація відправила в УЄФА відповідний лист.

"Ми направили лист в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА по екіпіровці, який забороняє політичні висловлювання", - заявили в організації.

РФС наголосила, що УЄФА нібито створив прецедент, коли погодив використання форми збірної України.

"На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", - додали в Москві.