Зеленский о новой форме сборной Украины: объединяет украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. По его словам, она особенная и объединяет украинцев.
Об этом Зеленский написал в Instagram.
"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал он.
Президент также подчеркнул, что Украина - единая и неделимая, а Крым - это Украина.
Фото: Владимир Зеленский с именной футболкой сборной Украины по футболу (instagram.com/zelenskiy_official)
Напомним, на днях была презентована обновленная форма сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено лозунг "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".
В Кремле пока не хотят комментировать форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. При этом российских политиков возмутило, что на футболке размещены контуры Украины с оккупированным Крымом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Он заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.