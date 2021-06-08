Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020 . На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".

Как утверждают в РФС, форма украинской сборной якобы нарушает регламент УЕФА, поскольку надписи "Слава Украине" и "Героям Слава" в Москве считают политическими. Российская организация отправила в УЕФА соответствующее письмо.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - заявили в организации.

РФС подчеркнула, что УЕФА якобы создал прецедент, когда согласовал использование формы сборной Украины.

"На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - добавили в Москве.