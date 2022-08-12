Российским оккупантам на границе с Украиной решили считать день службы за два

Российским пограничникам будут засчитывать один день службы на границе с Украиной, а также так называемыми "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой" за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Сообщается, что такой зачет будет идти "в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях".

Напомним, The New York Times сообщало, что Россия ежедневно теряет 500 военнослужащих убитыми и ранеными в войне против Украины.

Кроме того, российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на 4 года назад в первом квартале после нападения.

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