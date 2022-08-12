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Російським окупантам на кордоні з Україною вирішили рахувати день служби за два

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П'ятниця 12 серпня 2022 16:40
Російським окупантам на кордоні з Україною вирішили рахувати день служби за два Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російським прикордонникам зараховуватимуть один день служби на кордоні з Україною, а також так званими "Донецькою народною республікою" і "Луганською народною республікою" за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента РФ Володимира Путіна.

Повідомляється, що такий залік буде йти "у вислугу років для призначення пенсії на пільгових умовах".

Нагадаємо, The New York Times повідомляло, що Росія щодня втрачає 500 військовослужбовців убитими і пораненими у війні проти України.

Крім того, російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на 4 роки назад у першому кварталі після нападу.

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Російська Федерація Володимир Путін
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