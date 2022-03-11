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Российским летчикам не ставят задачу применять управляемые бомбы, - пленный

Автор: Александр Мороз

Российское командование не ставит задачу военным летчикам применять управляемые бомбы. Поэтому бомбардировки выполняются свободно падающими фугасами, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пленного российского летчика Максима Криштопа.

"Такая возможность - применять корректируемые бомбы с лазерной системой наведения - у нас есть. Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило. Уже на боевой вылет определяется конкретная зарядка, если командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов, то мы выполняем. Пока были приказы выполнять полеты только со свободно падающими бомбами", - отметил он.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску, в результате есть погибшие.

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