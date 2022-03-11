Російським льотчикам не ставлять завдання застосовувати керовані бомби, - полонений

Російське командування не ставить завдання військовим льотчикам застосовувати керовані бомби. Тому бомбардування виконуються вільно падаючими фугасами, які завдають шкоди цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг полоненого російського льотчика Максима Криштопа.
"Така можливість - застосовувати коректовані бомби з лазерною системою наведення - у нас є. Але досі ми її не застосовували через те, що вище командування такого завдання нам не ставило. Вже на бойовий виліт визначається конкретна зарядка, якщо командування приймає рішення про застосування керованих боєприпасів, то ми виконуємо. Поки були накази виконувати польоти тільки з вільно падаючими бомбами", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську, в результаті є загиблі.
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