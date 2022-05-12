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Российским кибератакам подверглись сайты госструктур Италии

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Италия, Четверг 12 мая 2022 00:10
Российским кибератакам подверглись сайты госструктур Италии Фото: российским кибератакам подверглись сайты госструктур Италии (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Пророссийские хакеры атаковали сайты нескольких итальянских учреждений, включая сенат. Ответственность за это взяла на себя хакерская группа "Killnet".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Атаке также подверглись Национальный институт здравоохранения (ISS) и Automobile Club d'Italia, национальная ассоциация водителей.

Источник в агентстве кибербезопасности Италии сообщил, что оно работает с пострадавшими учреждениями над восстановлением сайтов, используя соответствующие технические контрмеры.

Полиция заявила, что ведет расследование случившегося.

Напомним, российские хакеры 9 мая совершили масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Ранее мы сообщали, что хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.

Также мы писали, что российские хакеры атаковали государственные сайты Германии.

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