Хакеры из РФ атаковали сайты украинских телеком-операторов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что россияне уже даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет.

"Прятаться нет смысла - весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберпреступлениями", - говорится в сообщении.

В частности, несмотря на частичную недоступность сайтов, их сети работают без перебоев. У отдельных пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа к интернету.

"Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление ими услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телеком-бизнеса", - сообщает госслужба.

Также вероятной целью кибератаки является проведение очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники в очередной раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и к правдивой информации.