Російським кібератакам піддалися сайти держструктур Італії
Проросійські хакери атакували сайти кількох італійських установ, включаючи сенат. Відповідальність за це взяла на себе хакерська група "Killnet".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Атаки також зазнали Національний інститут охорони здоров'я (ISS) і Automobile Club d'italia, Національна асоціація водіїв.
Джерело в агентстві кібербезпеки Італії повідомило, що воно працює з постраждалими установами над відновленням сайтів, використовуючи відповідні технічні контрзаходи.
Поліція заявила, що веде розслідування того, що сталося.
Нагадаємо, російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.
Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ в Росії, нагадавши про війну в Україні.
Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.
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