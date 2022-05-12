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Російським кібератакам піддалися сайти держструктур Італії

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Італія, Четвер 12 травня 2022 00:10
Російським кібератакам піддалися сайти держструктур Італії Фото: російським кібератакам піддалися сайти держструктур Італії (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Проросійські хакери атакували сайти кількох італійських установ, включаючи сенат. Відповідальність за це взяла на себе хакерська група "Killnet".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Атаки також зазнали Національний інститут охорони здоров'я (ISS) і Automobile Club d'italia, Національна асоціація водіїв.

Джерело в агентстві кібербезпеки Італії повідомило, що воно працює з постраждалими установами над відновленням сайтів, використовуючи відповідні технічні контрзаходи.

Поліція заявила, що веде розслідування того, що сталося.

Нагадаємо, російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ в Росії, нагадавши про війну в Україні.

Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.

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