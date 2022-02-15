РФ не создала ни одной наступательной ударной группировки для вторжения, - Резников

Российская Федерация не создала ни одной наступательной ударной группировки, которая необходима для вторжения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире передачи "Право на власть".

По его словам, эту информацию подтвердили и партнеры Украины.

"На сегодняшний день ни в одном месте, я вам официально заявляю, пользуясь не только нашими данными, но и данными от партнеров, не создана ни одна наступательная ударная группировка... Для того чтобы атаковать Украину им нужно будет время для формирования такой ударной группировки", - объяснил Резников.