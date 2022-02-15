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РФ не создала ни одной наступательной ударной группировки для вторжения, - Резников

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 00:08
РФ не создала ни одной наступательной ударной группировки для вторжения, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (t.me/OP_UA)
Автор: Наталья Скороход

Российская Федерация не создала ни одной наступательной ударной группировки, которая необходима для вторжения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире передачи "Право на власть".

По его словам, эту информацию подтвердили и партнеры Украины.

"На сегодняшний день ни в одном месте, я вам официально заявляю, пользуясь не только нашими данными, но и данными от партнеров, не создана ни одна наступательная ударная группировка... Для того чтобы атаковать Украину им нужно будет время для формирования такой ударной группировки", - объяснил Резников.

Напомним, что Резников не верит в наступление на Киев из Беларуси. По его словам, такой вариант вторжения маловероятен.

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