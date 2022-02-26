Российских войск в Киеве нет, но действуют диверсанты, - Кличко

По состоянию на утро, 26 февраля российских войск в Киеве нет. Впрочем, сейчас в городе действуют диверсионные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко во время брифинга.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что на третий день войны России против Украины противник пытается прорваться к Киеву. В районе станции метро "Берестейская" украинские войска уничтожили русскую колонну.

Добавим, украинские военные отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

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