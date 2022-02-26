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Російських військ у Києві немає, але діють диверсанти, - Кличко

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Київ, Субота 26 лютого 2022 09:35
Російських військ у Києві немає, але діють диверсанти, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 26 лютого російських військ в Києві немає. Втім, наразі в місті діють диверсійні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка під час брифінгу.

"Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи", - розповів Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що на третій день війни Росії проти України противник намагається прорватися до Києва. В районі станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону.

Додамо, українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".

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