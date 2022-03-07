У российских войск нет энтузиазма или готовности к штурму Киева, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о телефонном разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась тема военного вторжения РФ и попыток агрессора захватить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter польского президента.

"Владимир Зеленский сказал мне, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму", - говорится в публикации.

Также он отметил, что защитники украинской столицы готовы отбивать вражеские атаки и очень мотивированны.

"Защитники, с другой стороны, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу", - пишет Дуда, призвав поддержать Украину.