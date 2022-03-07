У російських військ немає ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським, в ході якої обговорювалася тема військового вторгнення РФ і спроб агресора захопити Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter польського президента.
"Володимир Зеленський сказав мені, що під Києвом постійно скупчуються російські війська і техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму", - йдеться в публікації.
Також він зазначив, що захисники української столиці готові відбивати ворожі атаки та дуже вмотивовані.
"Захисники, з іншого боку, готові до бою і мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогові", - пише Дуда, закликавши підтримати Україну.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, й угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму української столиці.
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