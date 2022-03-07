ВСУ освободили Чугуев, оккупанты готовятся к штурму Киева. Оперативная обстановка от Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в разных регионах и как завершились одиннадцатые сутки обороны от атак российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию от Генштаба ВСУ .

В ходе ведения боевых действий ВСУ освободили Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике.

"Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов", - рассказали в Генштабе.

Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, выходе на админграницы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора оккупированного Крыма в направлении Мариуполь - Новоазовск.

Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпеня и приблизиться к столице Украины. В районе Ирпеня враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Сиверском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении враг силами до трех БТГр ведет наступление в направлении города Запорожья. Противнику удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевку.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях.