У российских войск нет энтузиазма или готовности к штурму Киева, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда рассказал о телефонном разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась тема военного вторжения РФ и попыток агрессора захватить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter польского президента.
"Владимир Зеленский сказал мне, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму", - говорится в публикации.
Также он отметил, что защитники украинской столицы готовы отбивать вражеские атаки и очень мотивированны.
"Защитники, с другой стороны, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу", - пишет Дуда, призвав поддержать Украину.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, и группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма украинской столицы.
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