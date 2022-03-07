ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У российских войск нет энтузиазма или готовности к штурму Киева, - Дуда

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 03:36
У российских войск нет энтузиазма или готовности к штурму Киева, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о телефонном разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась тема военного вторжения РФ и попыток агрессора захватить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter польского президента.

"Владимир Зеленский сказал мне, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму", - говорится в публикации.

Также он отметил, что защитники украинской столицы готовы отбивать вражеские атаки и очень мотивированны.

"Защитники, с другой стороны, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу", - пишет Дуда, призвав поддержать Украину.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, и группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма украинской столицы.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджей Дуда Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать