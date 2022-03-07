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У російських військ немає ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда

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Понеділок 07 березня 2022 03:36
У російських військ немає ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським, в ході якої обговорювалася тема військового вторгнення РФ і спроб агресора захопити Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter польського президента.

"Володимир Зеленський сказав мені, що під Києвом постійно скупчуються російські війська і техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму", - йдеться в публікації.

Також він зазначив, що захисники української столиці готові відбивати ворожі атаки та дуже вмотивовані.

"Захисники, з іншого боку, готові до бою і мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогові", - пише Дуда, закликавши підтримати Україну.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, й угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму української столиці.

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