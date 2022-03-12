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Российских военных, которые расстреливали мирные украинские города, увольняют задним числом

Новина українською →
Украина, Суббота 12 марта 2022 21:23
Российских военных, которые расстреливали мирные украинские города, увольняют задним числом Российских военных увольняют задним числом facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 17-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. Оккупантов, которые жестоко уничтожали города, увольняют задним числом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическое грунтование "Восток".

В частности, россияне, которые отдавали приказы и расстреливали мирные украинские населенные пункты, увольняют задним числом. Таким образом они пытаются избежать ответственности за военные преступления.

Однако отмечается, что это им не поможет.

"Такими дешевыми манипуляциями они вряд ли смогут смыть кровь невинных из своих рук", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов.

Также мы писали, что под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен.

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