ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російських військових, які розстрілювали мирні українські міста, звільняють заднім числом

Новость на русском →
Україна, Субота 12 березня 2022 21:23
Російських військових, які розстрілювали мирні українські міста, звільняють заднім числом Російських військових звільняють заднім числом (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 17-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Окупантів, які жорстоко нищили міста, звільняють заднім числом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Зокрема, росіяни, які віддавали накази та розстрілювали мирні українські населені пункти, звільняють заднім числом. Таким чином вони намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Однак зазначається, що це їм не допоможе.

"Такими дешевими маніпуляціями вони навряд зможуть змити кров невинних зі своїх рук", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів.

Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть