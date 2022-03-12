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Под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов. Чтобы не эвакуировать

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Бородянка, Киевская область, Суббота 12 марта 2022 19:59
Под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов. Чтобы не эвакуировать Фото: В Бородянке кадыровцы расстреляли 12 российских оккупантов (t me ressentiment_channel)
Автор: Анна Шиканова

В Киевской области "кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских оккупантов, которые ждали эвакуации в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным, которые получены от разведки, в Бородянке Киевской области "кадыровцы" расстреляли 12 марта раненых российских солдат.

"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих. Это произошло в Бородянке Киевской области около 16:00 12 марта", - сказано в сообщении.

Раненые оккупанты, которых расстреляли, ждали эвакуацию на лечение в Беларусь. Известно также, что они относились к военной части №06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.

Стоит отметить, что ранее член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил о заградительных отрядах под Киевом. Они должны с помощью огня на поражения сдерживать российских военных, которые хотят отступать.

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