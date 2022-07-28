UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С российских военнопленных, которые идут на обмен, будут снимать обвинения

Фото: с оккупантов, которых отправят на обмен, снимут обвинения (tm / zsu)
Автор: Евгений Прокопенко

Верховная рада внесла изменения в УК и УПК относительно ответственности военнопленных россиян, которых отправят на обмен. С них снимаются обвинения при условии обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроект дополняет УК новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".

Этой статьей предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченный орган принял решение о его передаче для обмена как военнопленного и который дал согласие на проведение такого обмена.

Если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора направляет такого осужденного для дальнейшего отбывания назначенного ранее наказания.

Изменения в УПК (новая статья 2011 КПК) предлагают предусмотреть возможность отмены следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение о передаче его для обмена в качестве военнопленного.

Тогда как следственный судья или суд отменяют меры пресечения в порядке, предусмотренном статьей 2011 УПК, то подозреваемого/обвиняемого должны немедленно освободить и передать под надзор уполномоченного органа.

В законопроекте предусмотрен случай, когда осужденный, который был освобожден судом от отбывания наказания и обмен которого состоялся, до истечения сроков давности исполнения обвинительного приговора снова будет задержан на территории Украины из-за участия в боевых действиях. В такой ситуации суд его направит для отбывания назначенного наказания.

Изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (в статью 152) предусмотрено, что основанием для освобождения от отбывания наказания является "принятие уполномоченным органом решения о передаче лица для обмена как военнопленного".

Если принятие судом решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного, такое лицо немедленно освобождается от отбывания наказания.

Принятый законопроект позволит реализовать процедуру обмена подозреваемых, обвиняемых и осужденных как военнопленных.

Напомним, россияне заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

На днях более сотни российских семей обратились к Путину с требованием вернуть оккупантов, которые поехали на войну в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пленный