С российских военнопленных, которые идут на обмен, будут снимать обвинения

Законопроект дополняет УК новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".

Этой статьей предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченный орган принял решение о его передаче для обмена как военнопленного и который дал согласие на проведение такого обмена.

Если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора направляет такого осужденного для дальнейшего отбывания назначенного ранее наказания.

Изменения в УПК (новая статья 2011 КПК) предлагают предусмотреть возможность отмены следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение о передаче его для обмена в качестве военнопленного.

Тогда как следственный судья или суд отменяют меры пресечения в порядке, предусмотренном статьей 2011 УПК, то подозреваемого/обвиняемого должны немедленно освободить и передать под надзор уполномоченного органа.

В законопроекте предусмотрен случай, когда осужденный, который был освобожден судом от отбывания наказания и обмен которого состоялся, до истечения сроков давности исполнения обвинительного приговора снова будет задержан на территории Украины из-за участия в боевых действиях. В такой ситуации суд его направит для отбывания назначенного наказания.

Изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (в статью 152) предусмотрено, что основанием для освобождения от отбывания наказания является "принятие уполномоченным органом решения о передаче лица для обмена как военнопленного".

Если принятие судом решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного, такое лицо немедленно освобождается от отбывания наказания.

Принятый законопроект позволит реализовать процедуру обмена подозреваемых, обвиняемых и осужденных как военнопленных.