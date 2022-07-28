З російських військовополонених, які йдуть на обмін, будуть знімати обвинувачення

Законопроєкт доповнює ККУ новою статтею 841 "Звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого".

Цією статтею передбачено звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноважений орган прийняв рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та який надав згоду на проведення такого обміну.

Якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора направляє такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

Зміни до КПК (нова стаття 2011 КПК) пропонують передбачити можливість скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному чи обвинуваченому, якщо уповноважений орган прийняв рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.

Тоді як слідчий суддя чи суд скасовують запобіжний захід у порядку, передбаченому статтею 2011 КПК, то підозрюваного/обвинуваченого мають негайно звільнити та передати під нагляд уповноваженого органу.

У законопроєкті передбачено випадок, коли засуджений, який був звільнений судом від відбування покарання і обмін якого відбувся, до закінчення строків давності виконання обвинувального вироку знову буде затриманий на території України через участь у бойових діях. У такій ситуації суд його направить для відбування призначеного покарання.

Змінами до Кримінально-виконавчого кодексу України (до статті 152) передбачено, що підставою для звільнення від відбування покарання є "прийняття уповноваженим органом рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого".

Якщо прийняття судом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого, така особа негайно звільняється від відбування покарання.

Прийнятий законопроєкт дозволить реалізувати процедуру обміну підозрюваних, обвинувачених і засуджених як військовополонених.