Российских хакеров подозревают в атаке на Евровидение 2022

Киберпреступники пытались провести DDoS-атаки во время голосования в финале Евровидения 2022. Эксперты считают, что атаку могла совершить российская хакерская группа Killnet и ее филиал Legion.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, что Россию лишили возможности участвовать Евровидении 2022 из-за агрессии в Украине.

Правоохранители отметили, что хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть песенного конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15 мая. Но специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось им помешать.

Напомним, Украина выиграла Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Это третья победа Украины в конкурсе. Участники из Украины побеждали в 2004 и 2016 годах.

Мы также писали о том, что российские хакеры осуществили кибератаку на сайт горсовета Львова. Злоумышленники похитили часть рабочих файлов.

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