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Російських хакерів підозрюють в атаці на Євробачення 2022

Фото: російських хакерів підозрюють у кібератаці на Євробачення 2022 (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Кіберзлочинці намагалися провести DDoS-атаки під час голосування у фіналі Євробачення 2022. Експерти вважають, що атаку могла зробити російська хакерська група Killnet та її філія Legion.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Правоохоронці зазначили, що хакери намагалися проникнути в комп'ютерну мережу пісенного конкурсу в день першого півфіналу, 10 травня, а також провести DDoS-атаки під час фінального голосування в ніч на 15 травня. Але фахівцям по боротьбі з комп'ютерними злочинами вдалося їм перешкодити.

Зазначимо, що Росію позбавили можливості брати участь Євробаченні 2022 через агресію в Україні.

Нагадаємо, Україна виграла Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Це третя перемога України в конкурсі. Учасники з України перемагали у 2004 та 2016 роках.

Ми також писали про те, що російські хакери здійснили кібератаку на сайт міськради Львова. Зловмисники викрали частину робочих файлів.

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