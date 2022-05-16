Російських хакерів підозрюють в атаці на Євробачення 2022

Кіберзлочинці намагалися провести DDoS-атаки під час голосування у фіналі Євробачення 2022. Експерти вважають, що атаку могла зробити російська хакерська група Killnet та її філія Legion.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Правоохоронці зазначили, що хакери намагалися проникнути в комп'ютерну мережу пісенного конкурсу в день першого півфіналу, 10 травня, а також провести DDoS-атаки під час фінального голосування в ніч на 15 травня. Але фахівцям по боротьбі з комп'ютерними злочинами вдалося їм перешкодити.

Зазначимо, що Росію позбавили можливості брати участь Євробаченні 2022 через агресію в Україні.