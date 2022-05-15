Кибератака на сайт горсовета Львова: российские хакеры похитили часть рабочих файлов
Во время кибератаки на сайт Львовского горсовета, которая состоялась 13 мая, российские хакеры похитили часть рабочих файлов ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Львова Андрея Москаленко.
"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов. Россия кроме ракет использует и IT-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг нацелился на получение данных", - сообщил Москаленко.
Он добавил, что несмотря на все системы защиты хакерам РФ удалось похитить часть рабочих файлов. Позже их опубликовали на вражеских Telegram-каналах.
В настоящее время мэрия совместно с СБУ и Киберполицией работает над преодолением последствий.
Напомним, 13 мая на интернет-сеть Львовского городского совета была нанесена хакерская атака.
При этом работа сайта горсовета и большинства онлайн-услуг была возобновлена 14 мая. Мэр Львова Андрей Садовой назвал эту кибератаку самой масштабной за последние годы.
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