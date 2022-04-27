У російських містах заявляють про вибухи, роботу ППО і збитий безпілотник

У Воронезькій, Курській і Бєлгородській областях РФ лунали вибухи цієї ночі. Місцева влада заявляє про пожежу на складі боєприпасів, роботу систем протиповітряної оборони, а також повідомляє про збитий малогабаритний безпілотник в небі недалеко від Воронежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва .

"Сьогодні вранці в небі поруч з Воронежем система ППО виявила і успішно знищила малогабаритний розвідувальний БПЛА", - пише російський чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що тримає ситуацію "на особистому контролі", і запевнив, що жителям регіону нічого не загрожує.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, нинішньої ночі о 2:45 багато жителів міста Курська чули хлопки.

"Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає", - розповів він у своєму Telegram, і пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

Його колега з Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє, що відкрите горіння складу боєприпасів в районі села Стара Нелідовка, що почалося цієї ночі та супроводжувалося серією вибухів, вже ліквідоване.

"За доповіддю головного начальника МНС по Бєлгородській області Сергія Потапова, постраждалих серед мирного населення немає", - пише він у Telegram.

Чиновник додав, що пошкоджень житлових будівель і будинків немає.

Тим часом в мережі було опубліковано відео з безпілотником у Воронежі, з хлопками від роботи ППО в Курській області, і кадри зі спалахами в нічному небі - в Бєлгородській області.

Варто зазначити, що кілька днів тому українські журналісти повідомляли про інформацію щодо планів окупантів вивезти на територію РФ уламки збитих безпілотників "Байрактар" і українських вертольотів, які хочуть використовувати для антиукраїнських провокацій.