ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У російських містах заявляють про вибухи, роботу ППО і збитий безпілотник

Новость на русском →
Росія, Середа 27 квітня 2022 08:49
У російських містах заявляють про вибухи, роботу ППО і збитий безпілотник Фото: пожежа на складі боєприпасів у Бєлгородській області РФ (t.me/vchkogpu)
Автор: Володимир Костирін

У Воронезькій, Курській і Бєлгородській областях РФ лунали вибухи цієї ночі. Місцева влада заявляє про пожежу на складі боєприпасів, роботу систем протиповітряної оборони, а також повідомляє про збитий малогабаритний безпілотник в небі недалеко від Воронежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

"Сьогодні вранці в небі поруч з Воронежем система ППО виявила і успішно знищила малогабаритний розвідувальний БПЛА", - пише російський чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що тримає ситуацію "на особистому контролі", і запевнив, що жителям регіону нічого не загрожує.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, нинішньої ночі о 2:45 багато жителів міста Курська чули хлопки.

"Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає", - розповів він у своєму Telegram, і пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

Його колега з Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє, що відкрите горіння складу боєприпасів в районі села Стара Нелідовка, що почалося цієї ночі та супроводжувалося серією вибухів, вже ліквідоване.

"За доповіддю головного начальника МНС по Бєлгородській області Сергія Потапова, постраждалих серед мирного населення немає", - пише він у Telegram.

Чиновник додав, що пошкоджень житлових будівель і будинків немає.

Тим часом в мережі було опубліковано відео з безпілотником у Воронежі, з хлопками від роботи ППО в Курській області, і кадри зі спалахами в нічному небі - в Бєлгородській області.

Варто зазначити, що кілька днів тому українські журналісти повідомляли про інформацію щодо планів окупантів вивезти на територію РФ уламки збитих безпілотників "Байрактар" і українських вертольотів, які хочуть використовувати для антиукраїнських провокацій.

Нагадаємо також, вчора вночі в російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі і військової частини.

Також ми писали про те, що 14 квітня губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив Україну в нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавлівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Воронеж Курская область Воронежская область Пожежа Вибух
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами