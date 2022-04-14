ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России заявили о новом "обстреле" со стороны Украины

Новина українською →
Россия, Четверг 14 апреля 2022 19:53
В России заявили о новом "обстреле" со стороны Украины Фото: Россия заявляет о новом "обстреле" (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова в его Telegram- канале.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - рассказал российский губернатор.

Он добавил, что в селе до этого был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а люди были эвакуированы за его пределы.

Напомним, сегодня российские спецслужбы обвинили Украину в обстреле Брянской области.

После этого в СНБО Украины заявили, что Россия начала реализацию плана относительно терактов на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине