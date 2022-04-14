В России заявили о новом "обстреле" со стороны Украины
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова в его Telegram- канале.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - рассказал российский губернатор.
Он добавил, что в селе до этого был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а люди были эвакуированы за его пределы.
Напомним, сегодня российские спецслужбы обвинили Украину в обстреле Брянской области.
После этого в СНБО Украины заявили, что Россия начала реализацию плана относительно терактов на территории РФ.
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