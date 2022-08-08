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Российские журналисты установили имена более 5,4 тысяч погибших в Украине оккупантов

Фото: российские журналисты установили имена более 5,4 тысяч погибших в Украине оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Имена 5 424 погибших российских оккупантов установили журналисты и волонтеры с РФ по состоянию на 8 августа. По меньшей мере 257 из них - это старшие офицеры (в том числе 33 полковника и 4 генерала).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Журналисты заявляют, что включают в список только подтвержденные сообщения о гибели, поэтому их данные не отражают реальный уровень потерь.

Они предполагают, что в реальности погибших может быть вдвое больше, чем в списке ВВС.

Также журналисты отмечают основные тенденции:

  • 18% всех подтвержденных потерь составляют офицеры;
  • каждый пятый погибший служил в ВДВ;
  • еще 20% погибших - из мотострелковых соединений;
  • основная тяжесть штурмовых действий на фронте сна данный момент ложится на отряды так называемых "добровольцев".

Напомним, по информации Пентагона, общее число раненых и убитых российских военных с начала полномасштабной агрессии против Украину достигает 80 тысяч лиц.

Украинский Генштаб сообщал, что всего Россия потеряла в Украине уже 42 340 своих солдат убитыми.

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