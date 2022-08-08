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Російські журналісти встановили імена понад 5,4 тисяч загиблих в Україні окупантів

Фото: російські журналісти встановили імена понад 5,4 тисяч загиблих в Україні окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Імена 5 424 загиблих російських окупантів встановили журналісти та волонтери з РФ станом на 8 серпня. Щонайменше 257 з них - це старші офіцери (в тому числі 33 полковника і 4 генерали).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Журналісти заявляють, що включають в список тільки підтверджені повідомлення про загибель, тому їхні дані не відображають реальний рівень втрат.

Вони припускають, що в реальності загиблих може бути вдвічі більше, ніж у списку ВВС.

Також журналісти відзначають основні тенденції:

  • 18% всіх підтверджених втрат становлять офіцери;
  • кожен п'ятий загиблий служив у ВДВ;
  • ще 20% загиблих - з мотострілкових з'єднань;
  • основний тягар штурмових дій на фронті зараз лягає на загони так званих "добровольців".

Нагадаємо, за інформацією Пентагону, загальна кількість поранених і вбитих російських військових з початку повномасштабної агресії проти України сягає 80 тисяч осіб.

Український Генштаб повідомляв, що всього Росія втратила в Україні вже 42 340 своїх солдатів убитими.

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Війна Росії проти України