ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укроборонпром" переместил заводы и освоил ремонт российской трофейной техники

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 23:49
"Укроборонпром" переместил заводы и освоил ремонт российской трофейной техники Фото: ЗРК "Оса" (bellingcat.com)
Автор: Владимир Костырин

Государственный концерн "Укроборонпром" переместил свои предприятия и заводы для безопасности, продолжает снабжать украинскую армию военной техникой, а также ремонтирует захваченную у российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера госконцерна от 28 марта о ситуации с оборонкой.

"Предприятия "Укроборонпрома" на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным", - рассказала пресс-секретарь ГК Наталья Сад.

Сколько и какой именно - не разглашается из соображений безопасности.

Также предприятия освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", и зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Отмечается, что с первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны госконцерн осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Перенос мощностей касается и документооборота (ведется в облачном хранилище за пределами Украины). Также оборонные предприятия ГК получили первую партию спутникового интернета Starlink.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Черниговской области ВСУ пополнили список трофеев двумя бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрборонпром Война России против Украины
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров