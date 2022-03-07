Российские войска вновь пытаются войти в Николаев: открыли огонь из реактивных систем

По Николаеву ударили с реактивных систем залпового огня. Обстрел начался в 5 утра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".
Российские войска вновь предприняли попытку войти в город. В Корабельном районе идет бой.
В части города пропали свет и вода.
Ранее неоднократные попытки российских войск войти в Николаев были отбиты.
Напомним, накануне украинские войска полностью выбили противника из Николаева. РБК-Украина публиковало фото и видео героической обороны.
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