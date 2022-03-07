Російські війська знову намагаються увійти в Миколаїв: відкрили вогонь з реактивних систем

По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню. Обстріл почався о 5 ранку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини N".
Російські війська знову зробили спробу увійти в місто. У Корабельному районі йде бій.
В частині міста зникли світло та вода.
Раніше неодноразові спроби російських військ увійти в Миколаїв були відбиті.
Нагадаємо, напередодні українські війська повністю вибили противника з Миколаєва. РБК-Україна публікувало фото і відео героїчної оборони.
Детальніше про ситуацію в місті читайте в нашому онлайні.
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