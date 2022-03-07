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Российские войска вновь пытаются войти в Николаев: открыли огонь из реактивных систем

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Николаев, Понедельник 07 марта 2022 06:00
Российские войска вновь пытаются войти в Николаев: открыли огонь из реактивных систем Фото: российские танки пошли на Николаев (facebook com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

По Николаеву ударили с реактивных систем залпового огня. Обстрел начался в 5 утра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".

Российские войска вновь предприняли попытку войти в город. В Корабельном районе идет бой.

Российские войска вновь пытаются войти в Николаев: открыли огонь из реактивных систем

В части города пропали свет и вода.

Российские войска вновь пытаются войти в Николаев: открыли огонь из реактивных систем

Ранее неоднократные попытки российских войск войти в Николаев были отбиты.

Напомним, накануне украинские войска полностью выбили противника из Николаева. РБК-Украина публиковало фото и видео героической обороны.

Подробнее о ситуации в городе читайте в нашем онлайне.

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