Российские войска вклинились в Украину на 5 км на двух направлениях, - ОП

В ходе нападения России на Украину войска противника на двух направлениях вклинились на расстояние до пяти километров. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центров военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур", - отметил он.

По его словам, на некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины.

"По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам и данные, которые требуют проверки, возможно на Волынском направлении. Но там по информации, которая поступила, отражено продвижение", - добавил Арестович.