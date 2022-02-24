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Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области

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Луганская область, Четверг 24 февраля 2022 09:56
Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области Фото: украинские солдаты отбили Счастье (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области. Было убито 50 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Счастье отражено, противник понес потери. Город Счастье (Луганская обл.), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Офисе президента заявили, что украинские военные ведут бои на некоторых направлениях, однако силы оккупантов отброшены.

Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области вражеские снаряды попали в пограничный пункт.

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