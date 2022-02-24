ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська вклинилися в Україну на 5 км на двох напрямках, - ОП

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 10:00
Російські війська вклинилися в Україну на 5 км на двох напрямках, - ОП Фото: Олексій Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Ілона Свиридова

В ході нападу Росії на Україну війська противника на двох напрямках вклинилися на відстань до п'яти кілометрів. Це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Основні удари були нанесені о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур", - зазначив він.

За його словами, на деяких напрямках російська армія вклинилася на територію України.

"За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть тяжкі бої, на деяких напрямках сили Росії відкинуто.

Крім того, сьогодні українські військові відбили місто Щастя на Луганщині, яке намагалися захопити російські сили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна