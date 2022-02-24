Російські війська вклинилися в Україну на 5 км на двох напрямках, - ОП

В ході нападу Росії на Україну війська противника на двох напрямках вклинилися на відстань до п'яти кілометрів. Це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Основні удари були нанесені о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур", - зазначив він.

За його словами, на деяких напрямках російська армія вклинилася на територію України.

"За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування", - додав Арестович.