Російські війська вклинилися в Україну на 5 км на двох напрямках, - ОП
В ході нападу Росії на Україну війська противника на двох напрямках вклинилися на відстань до п'яти кілометрів. Це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.
"Основні удари були нанесені о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур", - зазначив він.
За його словами, на деяких напрямках російська армія вклинилася на територію України.
"За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть тяжкі бої, на деяких напрямках сили Росії відкинуто.
Крім того, сьогодні українські військові відбили місто Щастя на Луганщині, яке намагалися захопити російські сили.