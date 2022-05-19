Российские войска усилили попытки наступления на Донбассе, но понеся потери отступили

Российские войска активизировали попытки наступления на Донбассе. Вооруженные силы Украины отбили все атаки, заставив противника понести потери и отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"На Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия", - отмечается в сводке.
В районе Северодонецка противник предпринял попытку наступления, но понеся потери отступил на свои позиции. Продолжаются бои возле Тошковки.
Очередные попытки наступления зафиксированы возле Александрополья (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района. Здесь противник стремился улучшить свои позиции поблизости от населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Оккупанты не смогли добиться успехов и отступили.
На Авдеевском направлении противник пытался наступать при поддержке артиллерии в районе Новобахмутовки. ВСУ отразили все атаки, вынудив противника отойти.
На Кураховском направлении российские войска поддерживали попытку наступления реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Атаки предпринимались в районе населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка. Здесь противник также не смог добиться успеха.
Российские войска не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Сегодня под удары противника попали населенные пункты Пришиб, Грушеваха и Богородичное (Донецкая область). В Луганской области оккупанты открывали огонь по Озерному и Лиману.
Напомним, накануне ВСУ отбили на Донбассе 16 атак. Противник продолжает применять авиацию, РСЗО, артиллерию и минометы.
Отметим, после неудач по Киевом и Харьковом российские войска сосредоточили основные усилия на Донбассе. Подробнее - в материале РБК-Украина "Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте".
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