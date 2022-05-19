Российские войска усилили попытки наступления на Донбассе, но понеся потери отступили

"На Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия", - отмечается в сводке.

В районе Северодонецка противник предпринял попытку наступления, но понеся потери отступил на свои позиции. Продолжаются бои возле Тошковки.

Очередные попытки наступления зафиксированы возле Александрополья (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района. Здесь противник стремился улучшить свои позиции поблизости от населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Оккупанты не смогли добиться успехов и отступили.

На Авдеевском направлении противник пытался наступать при поддержке артиллерии в районе Новобахмутовки. ВСУ отразили все атаки, вынудив противника отойти.

На Кураховском направлении российские войска поддерживали попытку наступления реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Атаки предпринимались в районе населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка. Здесь противник также не смог добиться успеха.

Российские войска не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Сегодня под удары противника попали населенные пункты Пришиб, Грушеваха и Богородичное (Донецкая область). В Луганской области оккупанты открывали огонь по Озерному и Лиману.