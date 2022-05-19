Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте

Россия понесла серию поражений в Харьковской области, что затрудняет ее широкое наступление на Донбасс. Чтобы получить хоть какую-нибудь "победу" оккупанты хотят сосредоточиться на захвате Луганской области. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Россия сократила географию нападения на Украину, не сумев вести с нами войну одновременно на всех фронтах. Часть уцелевших на севере войск агрессор перебросил для удара по восточным областям нашей страны в надежде хотя бы там добиться больше прогресса. В Кремле это называют "вторым этапом спецоперации". Противник хочет расширить подконтрольные псевдо-республики "днр" и "лнр", захватив всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Но даже сузив линию наступления враг все равно не смог сильно продвинуться вперед. Анонсированная месяц назад большая битва за Донбасс пока не принесла агрессору сколько-нибудь значимых "побед". Мариуполь перешел под контроль оккупантов только после того, как город за два месяца почти сравняли с землей.

План агрессора окружить наши войска в зоне ООС, создав аналогию Курской дуги, похоже, также терпит провал. Основная причина – успешные контратаки ВСУ в Харьковской области. Вражеские войска остановлены под Изюмом, откуда они планировали развить наступление на юг – к Славянску и Краматорску. Это заставило российское командование вновь пересматривать свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Контрудары в Харьковской области

Нашим войскам удалось провести ряд успешных контратак на харьковском направлении – к северу от областного центра – и освободить больше десятка населенных пунктов области. В последние дни Харьков заметно реже подвергается артиллерийским и минометным обстрелам, от которых город страдал с первых дней войны. На некоторых участках ВСУ смогли вытеснить оккупантов за пределы государственной границы с Россией. Западные аналитики и медиа называют Харьков вторым масштабным поражением агрессора после Киева.

"Россия сконцентрировала свои силы и средства на других направлениях, обнажив при этом харьковское направление. Там мы получили возможность провести успешные наступательные действия, а на отдельных участках Вооруженные силы и пограничные войска вышли на границу с Россией. Но на других направлениях враг не прекращает попыток подтянуть резервы, восстановить потери и продолжить наступление", – сказал РБК-Украина директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Те батальонные тактические группы противника (БТГр), которые смогли отступить на харьковском направлении, были частично переброшены для атак в Луганской области. Но оккупационные войска по-прежнему контролируют восточную часть области. Речь идет об изюмском направлении – от Волчанска, расположенного рядом с границей, до Изюма, который находится недалеко от Донецкой области. Сейчас оккупанты пытаются удерживать этот захваченный участок, имеющий важное значение для противника.

Российскую армию выбили из-под Харькова (фото: GettyImages)

Дело в том, что от Волчанска проходит основной путь обеспечения российских войск на изюмском направлении, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в районе Изюма находится самое крупное скопление войск – до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвенково. Но там, в направлении от Барвенково на Изюм, наши войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов. То есть в районе Изюма враг перешел к обороне, отметил Жданов.

Чем так важен для агрессора Изюм? Оттуда противник собирался развить наступление вниз по карте, на подконтрольные Украине территории Донецкой области. Параллельно еще одна группировка россиян должна была подойти с юга. Так россияне хотели провести отражение Курской дуги времен Второй мировой войны, взяв в кольцо наши войска в зоне ООС.

"Их изначальный замысел, скорее всего, состоял в том, чтобы дойти c юга от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецка или Краматорска. В районе Гуляйполя мы также нанесли им поражение и они перешли к обороне", – отметил Жданов.

Битва за Северодонецк и луганская Чернобаевка

Теперь оккупанты, судя по всему, решили отказаться от широкого окружении наших сил и сместить свой фокус на Луганскую область. В Донецкой области у агрессора сильных "подвижек" за последние недели нет. Там им удалось захватить южный фланг зоны Операции объединенных сил, начиная от Мариуполя и до Волновахи.

"Дальше мы удерживаем оборону от Донецка на север почти по той же линии, которая была в соответствии с минскими соглашениями. Они продвинулись только в районе Авдеевки на несколько километров. Вся остальная линия по-прежнему удерживается", – сказал Жданов.

Тогда как в Луганской области агрессору уже удалось захватить почти 90% территории. Остальные 10% остаются под контролем Украины, включая админцентр Северодонецк и еще один рядом расположенный город – Лисичанск. Учитывая, что осталась небольшая территория, оккупанты бросают все силы на то, чтобы ее захватить, говорит глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Им крайне необходима хоть какая-то победа. Как раз полную оккупацию Луганской области они собираются "продавать" как свою огромную "победу". То есть они будут рассказывать, что они сделали так, как и планировали – вывести "лнр" на границы всей области. Поэтому они накопили огромное количество войск и пытаются с разных сторон идти в наступление. Сейчас ситуация очень сложная", – рассказал РБК-Украина Гайдай.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (фото: t.me/dom_channel)

Вероятно, россияне, вместо огромного окружения на Донбассе, хотят провести более мелкое – вокруг городов Северодонецк и Лисичанск. Это позволило бы агрессору достичь одной из своих промежуточных целей и выйти на админграницы Луганской области.

Но вражеские планы поломала луганская "Чернобаевка". Так в соцсетях "окрестили" район Белогоровки, где оккупанты несколько раз безуспешно пытались прокладывать понтонные переправы, чтобы перейти на правый берег реки Северский Донец. Наши войска нанесли противнику огромные потери, из-за чего военное командование РФ начали критиковать даже пророссийские блогеры.

По некоторым оценкам, в районе Белогоровки были полностью разгромлены до двух батальонных тактических групп противника. Вместе с ними уничтожены пять понтонных переправ. То есть агрессору не удается замкнуть кольцо вокруг Северодонецка от Белогоровки до Попасной.

"Потому что из Попасной они не могут прорвать нашу оборону, там мы постоянно наносим противнику огневые поражения и он откатывается обратно на свои позиции. А в Белогоровке мы не дали им переправиться на правый берег Северского Донца. Главное, что мы продолжаем контролировать трассу Лисичанск - Бахмут. Это основная трасса по обеспечению наших войск в районе Северодонецка", – говорит Жданов. Он допустил, что российское командование, вероятно, либо откажется, либо отложит планы по окружению Северодонецка.

Желание россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей выглядит как попытка уничтожить как можно больше своих сил и средств, считает Сунгуровский.

"Тактические успехи, которые у них есть, в продвижении на один-три километра несопоставимы с теми потерями, которые они там несут: по 200-300 человек личного состава, сотни единиц техники. Это бессмыслица. Политическое руководство России бросает свои подразделения словно в котел, просто проводя их утилизацию на этих направлениях", – говорит директор военных программ Центра Разумкова.

Карта боевых действий на востоке Украины (фото: liveuamap.com)

Он полагает, что из-за невозможности особо продвинуться на Донбассе Кремль будет "зондировать" в западных странах возможность возобновить переговоры. Однако их позиция едва ли будет для нас приемлемой. Как считает Сунгуровский, Россия попытается закрепить на переговорах линию разграничения, сформированную на сегодняшний день, и перевести войну в замороженное состояние.

"Поэтому сейчас они и пытаются "откусить" как можно больше наших территорий, чтобы получить на переговорах выгодную для себя позицию. Но ни Украина, ни ее главные партнеры – США, Великобритания, Балтийские страны, Польша – на эти условия не согласятся, потому что четко видят, что это грозит возобновлением нового более опасного конфликта", – сказал эксперт.

Украинские представители власти уже говорят даже не о возвращении к границам по состоянию на 23 февраля этого года, а о наших полноценных границах на 1991 год. То есть переговоры должны проходить на украинских условиях, а не под диктовку российских ультиматумов, считает Сунгуровский. И по результатам этих переговоров Кремль должен четко ощутить, что понес поражение.