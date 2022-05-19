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Російські війська посилили спроби наступу на Донбасі, але зазнавши втрат відступили

Фото: українські артилеристи завдають удару по позиціях російських військ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська активізували спроби наступу на Донбасі. Збройні Сили України відбили всі атаки, змусивши противника зазнати втрат і відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

"На Донецькому напрямку, з метою поліпшення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні і штурмові дії", - наголошується в зведенні.

У районі Сєвєродонецька противник зробив спробу наступу, але зазнавши втрат відступив на свої позиції. Тривають бої біля Тошківки.

Чергові спроби наступу зафіксовані біля Олександропілля (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району. Тут противник прагнув покращити свої позиції поблизу населених пунктів Пилипчатине, Дружба та Трипілля. Окупанти не змогли домогтися успіхів і відступили.

На Авдіївському напрямку противник намагався наступати за підтримки артилерії в районі Новобахмутівки. ЗСУ відбили всі атаки, змусивши противника відійти.

На Курахівському напрямку російські війська підтримували спробу наступу реактивною артилерією і важкими вогнеметними системами. Атаки робилися в районі населених пунктів Степове, славне і Мар'їнка. Тут противник також не зміг домогтися успіху.

Російські війська не припиняють обстріли цивільної інфраструктури Донбасу. Сьогодні під удари противника потрапили населені пункти Пришиб, Грушуваха і Богородичне (Донецька область). У Луганській області окупанти відкривали вогонь по Озерному та Лиману.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили на Донбасі 16 атак. Противник продовжує застосовувати авіацію, РСЗВ, артилерію і міномети.

Відзначимо, після невдач по Києвом і Харковом російські війська зосередили основні зусилля на Донбасі. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна "Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на Східному фронті".

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