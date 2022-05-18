В Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 16 атак врага. Еще продолжаются бои

Вдоль всей полосы обороны (Луганская и Донецкая области) враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем. Также наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил .

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, Дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

4 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.