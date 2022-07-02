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Российские войска ударили по Харькову ракетами и РСЗО

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Харьков, Суббота 02 июля 2022 15:46
Российские войска ударили по Харькову ракетами и РСЗО Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Илона Свиридова

Утром 2 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, а также обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

По его словам, около 04:00 противник ударил ракетами по Немышлянскому району, обошлось без пострадавших.

"Кроме того, работали реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". Если мы говорим об области, то были нанесены удары по Харьковскому району, по Чугуевскому району. В Золочевском районе враг "демилитаризовал" детский садик. Кроме того, по Лозовскому району были нанесены удары", - отметил он.

Он также предупредил жителей о том, что на удары из РСЗО приходится реагировать по ходу, поэтому гулять по Харькову не стоит.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Харькове раздавались взрывы, а в городе сработала воздушная сирена.

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