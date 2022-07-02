Российские войска ударили по Харькову ракетами и РСЗО

Утром 2 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, а также обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

По его словам, около 04:00 противник ударил ракетами по Немышлянскому району, обошлось без пострадавших.

"Кроме того, работали реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". Если мы говорим об области, то были нанесены удары по Харьковскому району, по Чугуевскому району. В Золочевском районе враг "демилитаризовал" детский садик. Кроме того, по Лозовскому району были нанесены удары", - отметил он.

Он также предупредил жителей о том, что на удары из РСЗО приходится реагировать по ходу, поэтому гулять по Харькову не стоит.