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Російські війська вдарили по Харкову ракетами і РСЗВ

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Харків, Субота 02 липня 2022 15:46
Російські війська вдарили по Харкову ракетами і РСЗВ Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day KH ua)
Автор: Ілона Свиридова

Вранці 2 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

За його словами, близько 04:00 противник вдарив ракетами по Немишлянському району, обійшлося без постраждалих.

"Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог "демілітаризував" дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари", - зазначив він.

Він також попередив жителів про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тому гуляти по Харкову не варто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Харкові лунали вибухи, а в місті спрацювала повітряна сирена.

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Харків Війна Росії проти України
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