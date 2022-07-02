Російські війська вдарили по Харкову ракетами і РСЗВ

Вранці 2 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

За його словами, близько 04:00 противник вдарив ракетами по Немишлянському району, обійшлося без постраждалих.

"Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог "демілітаризував" дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари", - зазначив він.

Він також попередив жителів про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тому гуляти по Харкову не варто.