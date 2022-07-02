В Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги

В Харькове раздаются мощные взрывы, в городе звучит сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В одном из районов стоит столб густого дыма.

Напомним, вечером 26 июня российские войска били по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один пострадал.

Добавим, что подразделения российских войск продолжают активно обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем это РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.