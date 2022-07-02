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В Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги

Новина українською →
Харьков, Суббота 02 июля 2022 07:04
В Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове раздаются мощные взрывы, в городе звучит сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В одном из районов стоит столб густого дыма.

Напомним, вечером 26 июня российские войска били по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один пострадал.

Добавим, что подразделения российских войск продолжают активно обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем это РФ.

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