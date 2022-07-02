В Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги
Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
В Харькове раздаются мощные взрывы, в городе звучит сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
В одном из районов стоит столб густого дыма.
Напомним, вечером 26 июня российские войска били по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один пострадал.
Добавим, что подразделения российских войск продолжают активно обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем это РФ.
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