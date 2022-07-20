Российские войска за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили пятерых мирных жителей, еще 16 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - рассказал он.
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 631 человек, еще 1626 получили ранения. Цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, за минувшие сутки россияне дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. В первый раз, утром, оккупанты попали в промзону, позже - в жилые дома. Сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, 5 из которых понадобилась помощь врачей.
Кроме того, оккупанты вчера ударили по Славянску. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.
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