ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: под завалами остаются люди

Новина українською →
Донецк, Вторник 19 июля 2022 15:03
Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: под завалами остаются люди Фото: оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал он.

Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.

По данным местных властей, в результате обстрелов погиб мирный житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк ракетный удар Война в Украине
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ