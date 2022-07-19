Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: под завалами остаются люди

Фото: оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)

Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал он. Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела.